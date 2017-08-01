Alibaba Group‘un kurucusu ve başındaki kişi olarak karşımıza çıkan Jack Ma, bugün Wikipedia kaynaklarına göre içerisinde 3.5 milyon şirketin de bulunduğu Alibaba.com‘un ilk kurucuları arasında yer alıyor. Kendisi kişisel olarak da örnek aldığım, saygı duyduğum bir girişimcidir. Geçmiş senelerde Bill Gates’in sözlerine yer vermiştim web sitemizde. Şimdi ise sayın Ma’nın sözlerine yer vermek istiyorum. Kendisinin sözlerini en az iki kere okumamız gerektiğine inanıyorum.

Jack Ma Sözleri

En iyi insanları değil, doğru insanları bulmaya çalışın.

Ben sevilmek istemiyorum. Saygı duyulmak istiyorum.

Eğer büyümek istiyorsanız bir fırsat bulun. Bugün, eğer büyük bir şirkete sahip olmak istiyorsanız, hangi sosyal sorunu çözebileceğinizi düşünün.

Bugün zor olacak. Yarın daha zor olacak. Yarından sonraki gün ise güzel olacak.

Şunu unutmayın, geçmişteki başarılarınız sizi gelecekte başarısızlığa uğratabilir. Ancak, eğer her başarısızlığınızdan ders çıkarırsanız, kesinlikle başarılı olacaksınız.

Herkesin fikirlerini bir araya getiremezsiniz. Ancak herkesi bir amaç uğrunda bir araya getirebilirsiniz.

Birçok insan dünden şikayetçi. Bizim dünü değiştirecek gücümüz yok. Ancak şu an veya 30 yıl sonrası bizim kontrolümüzde. Kendinizi değiştirin, ufak adımlar atın ve 10 yıl boyunca kararlı olun.

Sahip olmanız gereken en önemli şey sabırdır.

Rakiplerinizden öğrenin, ama asla kopyalamayın. Kopyalarsanız yok olursunuz.

Hayatınızda bir kez olsun bir şey deneyin. Onun üzerinde çok çalışın. Değişim yaratmaya çalışın. Sonunda kötü bir şey olamaz.

Kaynak: Wikiquote