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Jack Ma’dan Harikulade Bir Hayat Tecrübesi (Video)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:06 - Tarih: 18 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Jack Ma'dan Harikulade Bir Hayat Tecrübesi (Video)Alibaba Group‘un kurucusu ve başındaki isim olarak karşımıza çıkan Jack Ma, örnek alınması gereken bir hayata sahip ender insanlardan. Özellikle yaşadığı başarısızlıklara rağmen, pes etmemesi ve yolunda ilerlemesi onu farklı kılıyor diğer girişimcilerden. Dolayısı ile ben de sizlerle röportajından belli bir bölümü paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Özellikle yaşadığı başarısızlıklardan ötürü pes etmeyi düşünen girişimcilere örnek olacak bir video sizlerle olacak.

AYRICA: Jack Ma’nın Girişimcilik ile İlgili Sözleri

Jack Ma’dan Harikulade Bir Hayat Tecrübesi (Video)

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