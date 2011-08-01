İzlememişseniz Ayıp Sayılacak 10 Bilim Kurgu Filmi (1)

"Ne İzlesek" yazı dizisi için yeni içeriklerimizi girmeye devam ediyoruz. Sevdiği film türü sorulduğunda daha çok bilim kurgu diyen kişilerdenseniz, hazırlayacağımız listelerimizdeki filmlerin bazılarını izlemiş olabilirsiniz. Ancak bu türü seviyor ve bilim kurgu film önerileri arıyorsanız, tam sizlik bir liste hazırladık. Seri filmlerin yanı sıra tek seferde gol atan ve hafızalara kazınan filmlerin de yer aldığı "izlememişseniz ayıp sayılacak 10 bilim kurgu filmi" yazımız birkaç seriden oluşacak.

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Bilim kurgu tavsiyesi vereceğimiz listemizden sonraki listelerde görmek istediğiniz film ve dizi önerilerini aşağıdan yorum olarak bizlere yazabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan izlenmesi gereken bilim kurgu filmleri konulu listemizi paylaşalım. İyi seyirler...

Bilim Kurgu Film Önerileri

1.) Back to the Future (Geleceğe Dönüş) Serisi

1985-1989-1990 senelerinde karşımıza gelen ve 3 seriden oluşan Geleceğe Dönüş serisi, bilim kurgu konusunda izlemiş olmanız gereken filmlerden.

Çılgın bilim adamımız Dr. Brown tarafından üretilen zaman yolculuğu yapabilen araba, onu kullanan genç Marty'nin hayatını büyük bir maceraya sokacaktır. Geleceğe gitmesi gerekirken otuz yıl geçmişe giden ve yaptığı birtakım hatalar yüzünden kendi doğumunu bile etkileyen Marty, bunu düzeltmek için büyük bir maceraya atılır. Zamanda yolculuk filmlerinin atası olan ve kült haline gelen Geleceğe Dönüş serisini izlenecekler listenize ekleyebilirsiniz.

2.) Matrix Serisi

Neo'nun gözünden değişen dünyayı izlediğimiz Matrix, izlenmezse olmaz denecek filmlerden biridir. Sadece kurşunlardan kaçmak gibi basit bir film olmayan Matrix serisi, izleyenlerin bakış açısını değiştirmek isteyen bir amaç üzerine kuruludur.

Dünya yaşamını sorgulatan, en başarılı film serilerinden biri olan ve IMDb'den de 8.7 puanı alan Matrix'i mutlaka izlemelisiniz.

3.) Terminatör Serisi

Cameron tarafından yönetilen 1984 yılı yapımı bilim kurgu filmi Terminatör, ilk film olarak IMDb'den 8 puana sahiptir.

İlk iki filmi daha çok sevilen seriyi de kenarda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Bilindik bilim kurgu filmleri sohbetlerinde Terminatör filmi hakkında yorum yapamadan kalmamanız için en azından ilk 3 serisini izlemeyi unutmayın.

4.) 2001: A Space Odyssey (2001: Uzay Macerası)

1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilim kurgu filmi 2001: Uzay Macerası, 50 yıl önce yapıldığı unutulmadan izlenmelidir. Bazıları için sıkıcı gelebilse de ne zaman yapıldığı ve dönemine göre kıyaslamaları gerektiğini unutmaktadırlar. Öyle ki, şimdi yapılan güzel filmlerin 2068 yılında ne etki yapabileceği de tartışılır.

5.) Interstellar (Yıldızlararası)

Christopher Nolan tarafından yönetilen ve başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine gibi isimlerin yer aldığı Yıldızlararası, 2014 yapımı bilim kurgu filmidir.

Her yönüyle harika bir film olan, zaman ve mekan kavramını irdeleyen bu ufuk açıcı filmi mutlaka izlemelisiniz.

6.) The Thirteenth Floor (13. Kat)

Douglas Hall ve arkadaşı Whitney, bir gökdelenin 13. katındaki ofislerinde çok gizli olan yüksek teknolojili projeleri denerken başlarına inanılmaz şeyler gelecektir.

IMDb puanı 7 olan ve çok bilinmeyen muhteşem filmler içerisinde yer alan 1999 yapımı 13. kat, tavsiye edebileceğimiz bir filmdir.

7.) The Man From Earth (Dünyalı)

Sadece tek bir odada 8 kişiyle geçen Dünyalı filmi, konusu ile fazla bilinmeyen muhteşem filmler içerisindedir.

Görsel efektin hiç bulunmadığı fakat izleyenleri bilişsel yolculuğa çıkartan bu film, bittikten sonra sizi etkisi altına alacaktır. Bu nedenle, düşük prodüksiyonla muhteşem filmler çekilebileceğinin kanıtı bir yapımdır. İzlememişseniz "ayıp sayılacak" bir filmdir.

8.) Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında)

Bilim kurgu ile birleştirilen aksiyon filmlerini seviyorsanız, Yarının Sınırında sizi tatmin edecektir. Dünyayı kurtarma filmlerinden biri olan yapım, IMDb'den 8 puan almıştır.

Doug Liman tarafından yönetilen 2014 yapımı filmin başrollerinde Tom Cruise ve Emily Blunt yer almaktadır.

9.) Source Code (Yaşam Şifresi)

IMDb puanı 7.5 olan Yaşam Şifresi, kendini gizli bir deney içerisinde bulan askerin heyecan ve aksiyon dolu macerasını konu ediniyor.

Zamanın önüne geçmeye ve istenilen bilgiyi bulmaya çalışan Yüzbaşı Colter Stevens, tren kazasına neden olan katili bulmak için neler yaşayacak hep birlikte göreceğiz.

10.) I, Robot (Ben Robot)

2004 yapımı Will Smith filmi Ben Robot, Isaac Asimov'un aynı isimli kült romanından uyarlanmıştır. Ben Robot filmi, bilim kurgu filmleri sevenlerin listelerine eklemesi gereken yapımlardan biridir.

Tavsiye bilim kurgu filmleri hazırladığımız listemizin ilkini sonlandırdık. Çok bilinmeyen muhteşem filmler arıyorsanız, sonraki listelerimizi de beklemeyi unutmayın. İzlediğiniz ve görmenizi istediğiniz bazı filmleri sonraki listelerimizde göreceğinizden eminiz. Yine de, tavsiye vereceğiniz bilim kurgu filmlerini bize yorum alanından yazmayı unutmayın.