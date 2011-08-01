Apple, 2001 yılında müzik tutkunları için iPod ürünleriyle karşımıza çıkmıştı. iPod serisinin tasarım gelişimini, nerelerden geçtiğini, hangi modellerin ne gibi özelliklerle yenilendiğini ve geliştiğini merak ediyorsanız, YouTube üzerinden paylaşılan bu gelişim videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

iPod Serisi Gelişim Videosu (2001-2019)

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