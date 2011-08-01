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iPod Serisi Gelişim Videosu (2001-2019)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:38 - Tarih: 18 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Apple iPod SerisiApple, 2001 yılında müzik tutkunları için iPod ürünleriyle karşımıza çıkmıştı. iPod serisinin tasarım gelişimini, nerelerden geçtiğini, hangi modellerin ne gibi özelliklerle yenilendiğini ve geliştiğini merak ediyorsanız, YouTube üzerinden paylaşılan bu gelişim videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

iPod Serisi Gelişim Videosu

iPod Serisi Gelişim Videosu (2001-2019)

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