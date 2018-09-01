Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

iPhone XS, Sağlamlık ve Su Testinde (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:42 - Tarih: 26 Eylül 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

iPhone XSApple‘ın yeni akıllı telefonlarından biri olan iPhone XS, bugün de sağlamlık ve su testi videoları ile karşımızda. EverythingApplePro kanalından gelen test videolarında akıllı telefon, çizilme-bükülme performansının yanı sıra su geçirmezliği için de su testine sokuldu. Akıllı telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu merak ediyorsanız, ilk olarak çizilme ve bükülme testi videosunu sonrasında da telefonun suya ne kadar dayanabildiğini gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

iPhone XS, Sağlamlık ve Su Testinde

iPhone XS Sağlamlık Testi

iPhone XS Su Testi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.809 yazıda 8.136 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık