iPhone XS, Sağlamlık ve Su Testinde (Video)

Apple‘ın yeni akıllı telefonlarından biri olan iPhone XS, bugün de sağlamlık ve su testi videoları ile karşımızda. EverythingApplePro kanalından gelen test videolarında akıllı telefon, çizilme-bükülme performansının yanı sıra su geçirmezliği için de su testine sokuldu. Akıllı telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu merak ediyorsanız, ilk olarak çizilme ve bükülme testi videosunu sonrasında da telefonun suya ne kadar dayanabildiğini gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

iPhone XS Sağlamlık Testi

iPhone XS Su Testi