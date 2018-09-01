iPhone XS Max ve iPhone X Hız Testi Karşılaştırması (Video)

Apple‘ın yeni iPhone modellerinin test videoları gelmeye devam ediyor. iPhone XS, iPhone X ve Samsung Note 9 kamera karşılaştırması videosundan sonra şimdi de EverythingApplePro ekibi, iPhone XS Max ve iPhone X‘i hız testinde karşı karşıya getirdi. Hız performansını izlediğimizde kamera, haritalar gibi genel uygulamaların yanı sıra Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının açılış hızlarının karşılaştırıldığı video da daha yüksek RAM tüketimi isteyen oyunlar açılmaya başlandığında iPhone X geri kalmaya başlıyor.

Buradan da anlaşılacağı üzere iPhone XS Max, sahip olduğu Apple A12 Bionic 7nm işlemcisi ile farkını ortaya koyuyor. Paylaşılan iPhone XS Max ve iPhone X hız testi karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone XS Max ve iPhone X Hız Testi Karşılaştırması