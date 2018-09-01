Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

iPhone XS Max ve iPhone X Hız Testi Karşılaştırması (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:00 - Tarih: 25 Eylül 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

iPhone XS Max ve iPhone XApple‘ın yeni iPhone modellerinin test videoları gelmeye devam ediyor. iPhone XS, iPhone X ve Samsung Note 9 kamera karşılaştırması videosundan sonra şimdi de EverythingApplePro ekibi, iPhone XS Max ve iPhone X‘i hız testinde karşı karşıya getirdi. Hız performansını izlediğimizde kamera, haritalar gibi genel uygulamaların yanı sıra Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının açılış hızlarının karşılaştırıldığı video da daha yüksek RAM tüketimi isteyen oyunlar açılmaya başlandığında iPhone X geri kalmaya başlıyor. 

Buradan da anlaşılacağı üzere iPhone XS Max, sahip olduğu Apple A12 Bionic 7nm işlemcisi ile farkını ortaya koyuyor. Paylaşılan iPhone XS Max ve iPhone X hız testi karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone XS Max ve iPhone X Hız Testi

iPhone XS Max ve iPhone X Hız Testi Karşılaştırması

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.808 yazıda 8.136 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık