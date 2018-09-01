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iPhone XS Max Dayanıklılık Testinde (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:02 - Tarih: 30 Eylül 2018 - Yorum: 0
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iPhone XS MaxApple‘ın iPhone XS Max akıllısı için dayanıklılık videosu geldi. JerryRigEverything tarafından hazırlanan videoda öncelikle akıllı telefonun ön ve arka panellerinin çizilme seviyesi ölçülüyor. Ayrıca çizilme testi kenarlara ve kameraya da uygulanıyor. Sonrasında da sıcaklık testi başlıyor ve çakmak ile ekran yakılmaya çalışılıyor. En son aşamada ise bükülme testi ile karşılaşıyoruz. iPhone XS Max‘in nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

iPhone XS Max Dayanıklılık Testi

iPhone XS Max Dayanıklılık Testi

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