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iPhone XS, iPhone X ve Samsung Note 9 Kamera Karşılaştırması (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:08 - Tarih: 24 Eylül 2018 - Yorum: 0
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iPhone X ve Samsung Note 9Apple‘ın yeni iPhone model akıllı telefonlarının tanıtılmasıyla birlikte karşılaştırma veyahut test videoları internet üzerinden yayımlanmaya başladı. Kullanıcıların akıllı telefon alırken dikkat ettiği özelliklerden biri de kamera performansı. Mrwhosetheboss ekibi tarafından hazırlanan karşılaştırma videosu ile test içerisindeki akıllı telefonlardan almayı düşünüyorsanız, hangi modelin kamera performansını beğendiyseniz ona göre karar verebilirsiniz.

iPhone X ve Samsung Note 9 Kamera Karşılaştırması

Videoları incelediğimizde Galaxy Note 9 görüntü sabitleme dikkat çekerken, iPhone modellerinde ise daha aydınlık bir görüntü elde edilebiliyor. Ayrıca iPhone modellerinin video sesini daha iyi alabildiğini, Note 9 da ise gürültü meydana geldiğini görüyoruz. Ön kamera performanslarında ise iPhone XS oldukça başarılı bir iş çıkarıyor.

Aşağıdaki kamera karşılaştırma videosunu izleyerek kararınızı verebilir ve bizlere görüşlerinizi yorum alanından bildirebilirsiniz. İyi seyirler…

iPhone XS, iPhone X ve Samsung Note 9 Kamera Karşılaştırması

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