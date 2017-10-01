Merakla beklenen Apple iPhone X‘in Türkiye fiyatı nihayet açıklandı. Beklentilerin üzerinde olan fiyat oldukça yüksek gelebilir. Ayrıca yazının sonunda iPhone X’in diğer ülkelerdeki fiyatını da inceleyebilirsiniz. Apple Türkiye tarafından açıklanan resmi fiyatlardan sonra sosyal medya üzerinden yoğun bir gündem de oluştu. Yüksek fiyatların sebebi olarak ise ülkemizdeki yüksek vergi oranları ve döviz kurundaki artış gösterilebilir. Yapılan açıklamalara göre 64 GB’lık iPhone X’in başlangıç fiyatı 6.099 TL, 256 GB’lık iPhone X ise 6.899 TL olarak açıklandı.

iPhone X’in Diğer Ülkelerdeki Fiyatları: