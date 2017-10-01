Merakla beklenen Apple iPhone X‘in Türkiye fiyatı nihayet açıklandı. Beklentilerin üzerinde olan fiyat oldukça yüksek gelebilir. Ayrıca yazının sonunda iPhone X’in diğer ülkelerdeki fiyatını da inceleyebilirsiniz. Apple Türkiye tarafından açıklanan resmi fiyatlardan sonra sosyal medya üzerinden yoğun bir gündem de oluştu. Yüksek fiyatların sebebi olarak ise ülkemizdeki yüksek vergi oranları ve döviz kurundaki artış gösterilebilir. Yapılan açıklamalara göre 64 GB’lık iPhone X’in başlangıç fiyatı 6.099 TL, 256 GB’lık iPhone X ise 6.899 TL olarak açıklandı.
iPhone X’in Diğer Ülkelerdeki Fiyatları:
- Amerika: 999 dolar
- Meksika: 1320 dolar
- İngiltere: 1341 dolar
- Kanada: 1070 dolar
- Avustralya: 1245 dolar
- Almanya: 1355 dolar
- Fransa: 1366 dolar
- İsveç: 1430 dolar
- İspanya: 1610 dolar
- İtalya: 1652 dolar
- Hollanda: 1610 dolar
- Rusya: 1395 dolar
- Çin: 1267 dolar
- Japonya: 1005 dolar
- Hong Kong: 1099 dolar
- Singapur: 122o dolar
- Tayvan: 1187 dolar
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