Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.381 yazıda 7.859 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

iPhone X ve Google Pixel 2 XL Kamera Karşılaştırması (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:42 - Tarih: 09 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

iPhone X ve Google Pixel 2 XL Kamera Karşılaştırması (Video)iPhone X veya Google Pixel 2 XL satın almayı düşünüyorsanız ve öncesinde hangisinin kamerası daha iyi diye kamera performanslarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız, akıllı telefonların ön ve arka kameralarının detaylı bir şekilde incelendiği karşılaştırma videosunu izlemelisiniz. Ayrıca Google Pixel 2 XL modelinin tek arka kamerası varken, iPhone X’in çift arka kameraya sahip olduğunu da belirtelim. Aklınızdaki soruların cevabı için aşağıdaki kamera performansı karşılaştırma videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

iPhone X ve Google Pixel 2 XL Kamera Karşılaştırması (Video)

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri