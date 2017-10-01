iPhone X veya Google Pixel 2 XL satın almayı düşünüyorsanız ve öncesinde hangisinin kamerası daha iyi diye kamera performanslarının nasıl olduğunu merak ediyorsanız, akıllı telefonların ön ve arka kameralarının detaylı bir şekilde incelendiği karşılaştırma videosunu izlemelisiniz. Ayrıca Google Pixel 2 XL modelinin tek arka kamerası varken, iPhone X’in çift arka kameraya sahip olduğunu da belirtelim. Aklınızdaki soruların cevabı için aşağıdaki kamera performansı karşılaştırma videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…