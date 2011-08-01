iPhone X Dayanıklılık Testinde (Video)

Düşme testlerinde iPhone X ve Galaxy S8 ile karşılaştırılması, çizilme, ateş ve bükülme testlerinde ne durumda olduğunu merak ediyorsanız, YouTube kanalları tarafından hazırlanan test videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone X Dayanıklılık Testinde!

EverythingApplePro kanalından gelen ilk videoda iPhone X ile iPhone 8 karşı karşıya geliyor. İnsan boyundan düşme testinin gerçekleştirildiği videoda başarılı bir şekilde bu durumun altından kalkan iPhone X, iPhone 8'den daha sağlam olduğunu gözler önüne seriyor.

Beklenen diğer bir dayanıklılık testi ise JerryRigEverything kanalından geldi. Cam çizilme testinde çeşitli araçlar ile test ediliyor, ayrıca direkt aleve karşı da oldukça dayanıklı duruyor. Son olarak da paslanmaz çelik kasası sayesinde bükülme testinden başarıyla çıkıyor.

Son olarak TechRax kanalının yayınladığı, Galaxy S8 ile karşılaştırıldığı düşme testinde de iPhone X'in ekranı kırılıyor. Akıllı telefonlar için yayınlanan videoları aşağıda bulabilirsiniz.