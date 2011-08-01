Apple'ın 2016 Mart'ında iPhone 5s gövdesiyle karşımıza çıkardığı, iPhone SE modelinin yenilenmiş hali iki yıldan fazladır bekleniyor. iPhone 11 etkinliğinde de konuşulmayınca umutlar tükenir gibi olsa da, Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından bir haber geldi. iPhone 8'e benzeyeceğini söylediği iPhone SE 2‘nin yakın zamanda tanıtılacağı ve piyasadaki yerini alacağını dile getirdi.

iPhone SE 2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk tasarımıyla gelmesi beklenen akıllı telefon, Apple A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM belleğinden gücünü alacak ve 64 - 128 GB olmak üzere iki farklı hafıza seçeneği sunacak.

Bu yeni iPhone modelinin 399 dolar başlangıç fiyatı ile 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı öngörülüyor ve analist, Apple’ın 2020 yılında 30 milyondan fazla iPhone SE 2 satmasını beklediğini belirtiyor.