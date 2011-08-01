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iPhone Konum Paylaşma Nasıl Yapılır?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:41 - Tarih: 06 Ekim 2019 - Yorum: 0

iPhone Konum PaylaşmaiPhone akıllı telefonu kullanıyorsanız ve arkadaşlarınızla konumunuzu paylaşmak istiyorsanız, basit adımlarla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Farklı yollarla paylaşabileceğiniz konumunuzu WhatsApp gibi uygulamalar içinde de paylaşabilirsiniz. Onun yerine isterseniz direkt olarak haritalar uygulaması üzerinden konumunuzu paylaşabilirsiniz. "iPhone konum paylaşma nasıl yapılır?" sorusunun cevabı için aşağıdaki birkaç adımı uygulamanız yeterli olacaktır.

iPhone Konum Paylaşma Nasıl Yapılır?

iPhone Konum Paylaşma Nasıl Yapılır?
  • Telefonunuzun konum servisini açın ve "Haritalar" uygulamasına girin.
  • Daha sonra konumunuz harita üzerinde mavi renkli noktayla görülecektir.
  • Noktaya dokunun ve açılan panelde "Konumumu Paylaş"a tıklayın.
  • Açılan paylaşım penceresinden de konum paylaşımı için kullanacağınız uygulamayı seçin.

"iPhone konum paylaşma nasıl yapılır?" sorusunun cevabı bu kadar basit. Bu yönde sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.1

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