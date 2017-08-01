iPhone Değiştirme Döngüsü Yükselerek 4 Yıla Çıktı

Akıllı telefon pazarının telefon değiştirme döngüsü 1-1.5 yıl aralığında seyrederken zamanla 4 yıla çıktı. Bu da üreticilerin kazançlarını etkiliyor. Telefon donanımlarının uzun süre kullanılması, batarya değişim programları, fiyat yüksekliği ve ekonomik daralmalar bu değişim döngüsünü uzatan sebepler olarak görülüyor. Artık Hindistan ve Çin gibi büyük pazarlarda dahi tüketiciler 2 yıldan önce akıllı telefonlarını değiştirmiyorlar. Yapılan analizlere göre de geçen yıl 3 yılda olan iPhone değiştirme döngüsü de 4 yıla çıkmış durumda. Tim Cook tarafından yapılan açıklamalarda da telefon değişim döngüsünün uzamasının satışları etkilediği belirtilmişti.

Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonunuzu sık değiştirir misiniz?