iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ne kadar? diye soranlar için sorunun cevabı netlik kazandı. Cam gövdesiyle bir önceki modelden ayrılan akıllı telefonlar, 20 Ekim 2017 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Gümüş, uzay grisi ve yeni altın renk seçenekleri ile gelecek olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için operatörlerin 36 aya varan taksit imkanı sunduğunu da hatırlatalım. Bugün itibarıyla da Türkiye’de ön siparişe açılan iPhone 8′in 64 GB’lık versiyonu 4.149 TL‘den, 256 GB’lık versiyonu ise 4.949 TL‘den satışa çıkarılacak.

iPhone 8 Plus’ın 64 GB’lık versiyonu için 4.699 TL‘yi gözden çıkaracak olan kullanıcılardan 256 GB’lık versiyonunu satın almak isteyenler ise 5.499 TL‘ye satın alabilecek.