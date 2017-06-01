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iPhone 8 ve Galaxy S8 Su Altı Testi (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:31 - Tarih: 02 Ekim 2017 - Yorum: 0
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iPhone 8 ve Galaxy S8 Su Altı Testi (Video)Apple’ın iPhone 8 ve Samsung’un Galaxy S8 akıllı telefonları suya dayanıklılık testi ile karşı karşıya getirildi. iPhone 8′in IP67 sertifikası ve Galaxy S8′in sahip olduğu IP68 sertifikası sayesinde akıllı telefonların suya dayanıklılığı belgelenmiş. Bu belgelere göre de iPhone 8 1 metre su altında 30 dakika boyunca çalışabilirken, Galaxy S8’in de çok daha dayanıklı olması bekleniyor. Yayınlanan videoda da akıllı telefonlar bir çeşme içerisinde 1 saat bırakılıyor.

iPhone 8 ve Galaxy S8 Su Altı Testi (Video)

Süre sonunda çeşmeden çıkartılan her iki telefon da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yayınlanan test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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