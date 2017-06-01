Eylül ayının sonunda satışa sunulan iPhone 8 sonrasında modeller arasındaki karşılaştırma videoları gelmeye devam ediyor. Şimdi de iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus‘ın kamera performansları karşı karşıya getirildi. Kullanıcılar iPhone 8 Plus’ın tanıtımının ardından kamera performansını merak ediyordu. Kamera karşılaştırma videosu sayesinde de merak edilen soruya yanıt veriliyor. Genel olarak Apple‘ın iPhone 8 Plus’ın kamerasını geliştirdiğini görebiliyoruz. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.