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iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus’ın Kamera Karşılaştırması (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:39 - Tarih: 12 Ekim 2017 - Yorum: 0
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iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plusın Kamera Karşılaştırması (Video)Eylül ayının sonunda satışa sunulan iPhone 8 sonrasında modeller arasındaki karşılaştırma videoları gelmeye devam ediyor. Şimdi de iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus‘ın kamera performansları karşı karşıya getirildi. Kullanıcılar iPhone 8 Plus’ın tanıtımının ardından kamera performansını merak ediyordu. Kamera karşılaştırma videosu sayesinde de merak edilen soruya yanıt veriliyor. Genel olarak Apple‘ın iPhone 8 Plus’ın kamerasını geliştirdiğini görebiliyoruz. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plusın Kamera Karşılaştırması (Video)

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