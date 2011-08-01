Apple iPhone 8 Plus ile Samsung'un Galaxy Note 8'i ile ilgili karşılaştırma videoları hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Düşme testi, hız testi ve hızlı şarj testi ardından şimdi de telefonların kamera performansları sahneye çıkıyor. iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8'in kamera performansının nasıl olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 Kamera Testi

SuperSaf TV tarafından gerçekleştirilen ve YouTube üzerinden paylaşılan kamera testi videosu, akıllı telefonların hem arka hem de ön kameralarını mercek altına alıyor. Genel olarak baktığımızda video çekimlerinde iPhone 8 Plus renk yoğunluğuyla, Galaxy Note 8 ise keskinliğiyle dikkat çekiyor.

Çift arka kameranın 4K çekiminde iki akıllı telefon da birbirine yakın bir performans gösterirken, geniş açı ve hareketli çekimde Galaxy Note 8'in daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca arka kameraların her ikisinde de görüntü sabitleme özelliğinin etkisini görebiliyoruz.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8'in farklı koşullar altında karşılaştırılan kamera performans videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 Kamera Testi Video İzle