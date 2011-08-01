Apple iPhone 8 Plus, Samsung'un akıllı telefonu Galaxy Note 8 ile karşılaştırılmaya devam ediliyor. Düşme testi ile karşı kaşıya gelen ikili, yeni hazırlanan video ile de hız kaşılaştırmasında buluşuyor. İki amiral gemisi modelinden hangisinin daha hızlı olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 Hız Testi

Tüm güncellemeleri yapılarak aynı koşullara getirilen akıllı telefonlar, benchmark uygulamasından geçirildikten sonra uygulama açılış hızlarına geçiliyor. Benchmark uygulamasını başarıyla geçen iPhone 8 Plus, A11 Bionic işlemcisi ile oyun açılışlarında öne geçiyor.

Twitter ve bazı oyunlarda öne geçen Samsung Galaxy Note 8, tüm uygulamaları açtıktan sonra daha önce açılan uygulamalara dönüldüğünde ise farkını ortaya koyuyor. Note 8 kaldığı yerden devam ederken, iPhone 8 Plus ise uygulamaları yeniden açmak için bekletiyor. Bu sorunun ise iOS 11 kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 Hız Testi Video