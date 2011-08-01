Kung Fu ustası Ip Man'ın hayatını konu alan ve Donnie Yen'in başrolünde yer aldığı, Ip Man film serisinin son halkası olan Ip Man 4: Final için yeni fragman geldi. Amerika'da geçen son filmin yönetmen koltuğunda Wilson Yip oturuyor. Başrole ek olarak filmin oyuncu kadrosunda Scott Adkins, Kwok-Kwan Chan, Chris Collins ve Vanness Wu gibi isimler yer alıyor. 1 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek olan Ip Man 4: Final filminin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Ip Man 4: Final Fragman İzle