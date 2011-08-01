iOS'un Yıllar İçindeki İnanılmaz Değişimi (Video)

Apple tarafından geliştirilen ve mobil işletim sistemi denilince akla gelen ilk markalardan olan "iOS" bu zamana kadar birçok değişim yaşadı. Yaklaşık 12 senelik bir mazisi olan işletim sistemi, her geçen gün Apple tarafından geliştirilmeye de devam edildi. YouTube'daki bir kanal ise bu değişimi konu edinerek, bir video kaydetmiş durumda. Dilerseniz iOS'un değişimine tanık olmak adına aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.

iOS'un Evrimi (Video)