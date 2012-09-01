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iOS ve Android Telefon Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:47 - Tarih: 02 Haziran 2017 - Yorum: 0
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iOS ve Android Telefon Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Akıllı telefon alındığı zaman ayarlarda ilk olarak yapılan genellikle telefon adı değiştirme olmaktadır. Telefon ilk alındığı zaman adı, standart olarak model numarası olabiliyor. Android ve ios işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun adını değiştirerek, Wi-Fi ya da Bloetooth bağlantılarında o adı kullanabilirsiniz. iOS ve Android telefon adını değiştirme adımları oldukça basittir. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

iOS ve Android Telefon Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

iPhone Telefon Adını Değiştirme

iPhone telefon ismi değiştirme için “Ayarlar >> Genel >> Hakkında” bölümüne gelin ve telefon adının bulunduğu ilk satıra tıklayın. Devamında da vermek istediğiniz adı yazın ve işlemi tamamlayın.

Android Telefon Adını Değiştirme

Android telefon ismi değiştirme için “Ayarlar >> Genel >> Cihaz hakkında >> Cihaz (Telefon) adı” seçeneklerini takip edin ve ismini değiştirin. Bu adımlar telefon modellerine göre isim olarak farklılık gösterebilir, ancak genel olarak bu şekildedir.

Bu işlemlerin ardından iPhone ve Android telefon ismini değiştirme gerçekleşmiş olup, Wi-Fi ya da Bluetooth yayınlarında bu adı kullanmış olursunuz.

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