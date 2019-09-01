Internet Explorer 11 ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde ayarları sıfırlamak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise Internet Explorer 11'de indirilen dosyaları görüntülemek için ne yapmamız gerektiğini öğreniyor olacağız. Aslında bu işlem oldukça basit. Öncelikle Araçlar butonuna tıklayın ve ardından İndirmeleri görüntüle sekmesine tıklayarak, bu zamana kadar indirdiğiniz tüm dosyaları v.b. görüntüleyebilirsiniz. Adım adım anlatalım...

AYRICA: Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

Internet Explorer 11'de İndirilen Dosyaları Görüntüleyelim

1) Öncelikle Araçlar butonuna tıklayın.

2) İndirmeleri görüntüle sekmesine tıklayın.

3) Açılan pencere ile indirdiklerinizi görüntüleyebilirsiniz.