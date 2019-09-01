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Internet Explorer 11'de İndirilen Dosyaları Görüntüleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:42 - Tarih: 09 Eylül 2019 - Yorum: 0

Internet Explorer 11'de İndirilen Dosyaları GörüntüleyelimInternet Explorer 11 ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde ayarları sıfırlamak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise Internet Explorer 11'de indirilen dosyaları görüntülemek için ne yapmamız gerektiğini öğreniyor olacağız. Aslında bu işlem oldukça basit. Öncelikle Araçlar butonuna tıklayın ve ardından İndirmeleri görüntüle sekmesine tıklayarak, bu zamana kadar indirdiğiniz tüm dosyaları v.b. görüntüleyebilirsiniz. Adım adım anlatalım...

AYRICA: Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

Internet Explorer 11'de İndirilen Dosyaları Görüntüleyelim

1) Öncelikle Araçlar butonuna tıklayın.

Internet Explorer 11'de İndirilen Dosyaları Görüntüleyelim

2) İndirmeleri görüntüle sekmesine tıklayın.

Internet Explorer 11'de İndirilen Dosyaları Görüntüleyelim

3) Açılan pencere ile indirdiklerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Internet Explorer 11'de İndirilen Dosyaları Görüntüleyelim

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