Internet Explorer 11 günümüzde pek kullanılmasa bile, hâlâ kullananlar olabilir. Örneğin, tarayıcınızı kullanılamaz duruma getirdi iseniz veya bir şeyleri bozduğunuzdan şüpheleniyor iseniz, ayarları sıfırlama yapabilirsiniz. Internet Explorer 11 ayarları sıfırlama yapmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu şekilde, tarayıcınız varsayılan ilk yapılandırma ayarlarına geri dönecektir.

AYRICA: Internet Explorer 11 Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Internet Explorer 11'de Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

1) Internet Seçenekleri sekmesine tıklayın.

2) Gelişmiş sekmesine geçiş yapın.

3) Sıfırla... butonuna tıklayın ve ilerleyerek işlemleri tamamlayın.