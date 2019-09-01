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Internet Explorer 11'de Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:20 - Tarih: 09 Eylül 2019 - Yorum: 0

Internet Explorer 11'de Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?Internet Explorer 11 günümüzde pek kullanılmasa bile, hâlâ kullananlar olabilir. Örneğin, tarayıcınızı kullanılamaz duruma getirdi iseniz veya bir şeyleri bozduğunuzdan şüpheleniyor iseniz, ayarları sıfırlama yapabilirsiniz. Internet Explorer 11 ayarları sıfırlama yapmak için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bu şekilde, tarayıcınız varsayılan ilk yapılandırma ayarlarına geri dönecektir.

AYRICA: Internet Explorer 11 Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Internet Explorer 11'de Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

1) Internet Seçenekleri sekmesine tıklayın.

Internet Explorer 11'de Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

2) Gelişmiş sekmesine geçiş yapın.

Internet Explorer 11'de Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

3) Sıfırla... butonuna tıklayın ve ilerleyerek işlemleri tamamlayın.

Internet Explorer 11'de Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

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