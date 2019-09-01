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Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:30 - Tarih: 09 Eylül 2019 - Yorum: 0

Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri EngelleyelimInternet Explorer 11 ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Microsoft Edge'de açılır pencereleri engellemek hakkında bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise IE 11'de açılır pencereleri engellemek ile ilgili adımlara göz atacağız. Can sıkıcı ve sinir bozucu olan açılır pencereleri engellemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

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Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

1) Internet Seçenekleri sekmesine tıklayın.

Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

2) Gizlilik bölümüne giriş yapın.

Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

3) Açılır Pencere Engelleyicisini Aç seçeneğini onaylayın.

Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

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