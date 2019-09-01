Internet Explorer 11 ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Microsoft Edge'de açılır pencereleri engellemek hakkında bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise IE 11'de açılır pencereleri engellemek ile ilgili adımlara göz atacağız. Can sıkıcı ve sinir bozucu olan açılır pencereleri engellemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

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Internet Explorer 11'de Açılır Pencereleri Engelleyelim

1) Internet Seçenekleri sekmesine tıklayın.

2) Gizlilik bölümüne giriş yapın.

3) Açılır Pencere Engelleyicisini Aç seçeneğini onaylayın.