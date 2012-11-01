Oturum bilgileri, ziyaret geçmişi gibi bilgileri saklayan çerez (cookie) adlı veriler, dolaşılan internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yüklenir. Son yayın politikasına göre internet sitelerinin tuttukları çerezler hakkında ziyaretçilerini bilgilendirmesi gerektiğinden, sitelere girdiğinizde “Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.”, “Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.” ya da “Size daha iyi hizmet sunmak için çerezler kullanıyoruz.” gibi bildirimleri fark etmişsinizdir.

Bazı durumlarda da bu çerezleri silmek isteyebilirsiniz. Bu yazımızdaki adımları inceleyerek “internet çerezleri nasıl silinir?” sorusunun cevabını bulabilirsiniz.



Çerezler Nasıl Silinir?

Çerezleri silme işlemi her tarayıcıda farklı şekilde gerçekleştirilir.

Chrome Çerezleri Nasıl Silinir?

Google Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız çerezleri temizlemek için “ Ayarlar >> Gelişmiş ayarları göster >> Gizlilik (İçerik ayarları…) ” sayfasında yer alan “Çerezler” başlığı altındaki “ Tüm çerezler ve site verileri… ” butonuna tıklayın. Kısayol yol olarak ” chrome://settings/cookies ” ifadesini tarayıcıda adres çubuğunuza yapıştırın ve sayfaya gidin.

” sayfasında yer alan “Çerezler” başlığı altındaki “ ” butonuna tıklayın. Kısayol yol olarak ” ” ifadesini tarayıcıda adres çubuğunuza yapıştırın ve sayfaya gidin. Açılan sayfada siteleri tek tek inceleyip kaldır seçeneğini kullanarak silme işlemini yapabileceğiniz gibi “Tümünü kaldır” butonuna tıklayarak da tarayıcınızda depolanan tüm site çerezlerini silebilirsiniz.

Internet Explorer Çerezleri Nasıl Silinir?

Internet Explorer tarayıcısında ise kısayol olarak “CTRL + SHİFT + DELETE” tuşlarına basın ve açılan ekranda “Geçici internet dosyaları ve web sitesi dosyaları” seçeneğini işaretleyerek “Sil” seçeneğine tıklayın.

Mozilla Firefox Çerezleri Nasıl Silinir?

Firefox tarayıcısında ise aynı şekilde kısayol olarak “CTRL + SHİFT + DELETE” tuşlarına basın ve açılan ekranda “Çerezler” seçeneğini işaretledikten sonra ‘Temizlenecek zaman aralığı’ kısmını “Her şey” yapın ve “Şimdi temizle” butonuna tıklayın.

Android Telefonda Çerezler Nasıl Silinir?