Bir önceki Instagram ile ilgili içeriğimizde profil fotoğrafı değiştirmek ile ilgili adımlara göz atmıştık. Şimdi ise çok önemli bir konuya daha parmak basıyor olacağız. Dilerseniz, profilinizde yapılan yorumlarda, sizin belirleyeceğiniz bazı kelimeler söz konusu ise, bunları direkt gizleyebilirsiniz. Buna “yorum filtreleme,” adı verilmektedir. Profilinizde sakıncalı olabilecek kelimelere içerecek yorumları bu şekilde engellemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyiniz.

AYRICA: Instagram Hesap Verileri Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Instagram’da Yorum Filtreleme Nasıl Yapılır?

Profilinize giriş yapın öncelikle.

Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Yorum Ayarlarını Düzenle bağlantısına tıklayın.