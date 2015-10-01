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Instagram’da Telefon Numarası Ekleme ve Kaldırma

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:44 - Tarih: 20 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Instagramda Telefon Numarası Ekleme ve KaldırmaInstagram ile ilgili olarak geçtiğimiz içeriğimizde e-posta değiştirmek ile ilgili adımlara göz atmış idik. Şimdi ise Instagram’da telefon numarası ekleme veya ekli olan telefon numarasını kaldırmayı öğreniyor olacağız. Instagram’ı daha da kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanmak için telefon numaranızı eklemeyi düşünebilirsiniz. Ancak dilerseniz elbette telefon numaranızı kaldırma şansınız da mevcut. Aşağıdaki adımlar ise bu yönde sizlere yardımcı olacaktır kanısındayız.

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Instagram Telefon Numarası Ekleme veya Kaldırma

1) Profilinize giriş yapın.

Instagramda Telefon Numarası Ekleme ve Kaldırma

2) Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Instagramda Telefon Numarası Ekleme ve Kaldırma

3) Telefon Numarası kutucuğunu doldurun.

Instagramda Telefon Numarası Ekleme ve Kaldırma

4) Gönder butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Instagramda Telefon Numarası Ekleme ve Kaldırma

Not: Telefon numaranızı kaldırmak için, Telefon Numarası adlı bölümde yer alan telefon numaranızı sildikten sonra, tekrar Gönder butonuna tıklamanız ise yeterli olacaktır.

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