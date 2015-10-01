Instagram ile ilgili olarak geçtiğimiz içeriğimizde e-posta değiştirmek ile ilgili adımlara göz atmış idik. Şimdi ise Instagram’da telefon numarası ekleme veya ekli olan telefon numarasını kaldırmayı öğreniyor olacağız. Instagram’ı daha da kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanmak için telefon numaranızı eklemeyi düşünebilirsiniz. Ancak dilerseniz elbette telefon numaranızı kaldırma şansınız da mevcut. Aşağıdaki adımlar ise bu yönde sizlere yardımcı olacaktır kanısındayız.

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Instagram Telefon Numarası Ekleme veya Kaldırma

1) Profilinize giriş yapın.

2) Profili Düzenle butonuna tıklayın.

3) Telefon Numarası kutucuğunu doldurun.

4) Gönder butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Not: Telefon numaranızı kaldırmak için, Telefon Numarası adlı bölümde yer alan telefon numaranızı sildikten sonra, tekrar Gönder butonuna tıklamanız ise yeterli olacaktır.