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Instagram’da Takipçilerimizi Görebilmemiz Mümkün

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:30 - Tarih: 22 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Instagramda Takipçilerimizi Görebilmemiz MümkünDünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım plâtformu Instagram, içerisinde birçok pratik özelliği de barındırıyor. Peki, hiç şunu merak ettiniz mi: Sizi kimler takip ediyor? – Instagram‘da sizleri takip eden takipçilerinizi dilediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Böylelikle, kimlerin takip ettiğine daha yakından şahit olabiliyorsunuz. Aşağıdaki adımlar ise bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen şimdi, Instagram’da takipçilerimizi nasıl görebileceğimizi öğreniyor olacağız.

AYRICA: Instagram’da İnternet Sitesi Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram’da Takipçiler Nasıl Görüntülenir?

  • Öncelikle Instagram‘a giriş yapın.
  • Profil sayfanıza gidin.
  • takipçi” yazan bağlantıya tıklayın.
  • Açılan pencerede sizi takip edenleri görüntüleyebilirsiniz.
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