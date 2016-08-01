Instagram ile ilgili bir önceki içeriklerimizde hesap verileri görüntüleme ve hareket durumu kapatma nasıl yapılır, bu konulara göz atmıştık. Şimdi ise Instagram profil fotoğrafı değiştirme konusunu ele alıyor olacağız. Arkadaşlarınızın sizi daha iyi tanıması için profilinize kendi fotoğrafınızı koymayı düşünebilirsiniz. Bu elbette yalnızca bir tercih meselesi. Gelelim, konumuza. Instagram’da profil fotoğrafı değiştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Instagram’da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?