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Instagram’da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:42 - Tarih: 12 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Instagram'da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?Instagram ile ilgili bir önceki içeriklerimizde hesap verileri görüntüleme ve hareket durumu kapatma nasıl yapılır, bu konulara göz atmıştık. Şimdi ise Instagram profil fotoğrafı değiştirme konusunu ele alıyor olacağız. Arkadaşlarınızın sizi daha iyi tanıması için profilinize kendi fotoğrafınızı koymayı düşünebilirsiniz. Bu elbette yalnızca bir tercih meselesi. Gelelim, konumuza. Instagram’da profil fotoğrafı değiştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Instagram’da Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?

Instagram’da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle hesabınıza giriş yapın.
  • Profili Düzenle butonuna tıklayın.
  • Profil Fotoğrafını Değiştir bağlantısına tıklayın.

Instagram'da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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