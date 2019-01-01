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Instagram’da Hareket Durumu Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:55 - Tarih: 10 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Instagram'da Hareket Durumu Kapatma Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz Instagram ile ilgili içeriğimizde, Instagram’da uygulama kaldırma konusunu ele almıştık. Şimdi ise, Instagram hareket durumu kapatmak nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Instagram hareket durumu nedir? Bu özellik sayesinde, takipçileriniz sizin uygulamaya en son ne zaman giriş yaptığınzı görebilmektedir. Dolayısı ile hareket durumunu göster adlı özelliği devre dışı bırakırsanız, kimse Instagram’a ne zaman girdiğinizi göremeyecektir. Aşağıdaki şekilde bunu kapatabilirsiniz. Bu şekilde Instagram’da “son görülme” özelliğini kapatmış oluyoruz.

AYRICA: Instagram Profil Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram’da Hareket Durumu Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle hesabınıza giriş yapın.
  • Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın.

Instagram'da Hareket Durumu Kapatma Nasıl Yapılır?

  • Hareket Durumunu Göster adlı seçeneği boş bırakın.

Instagram'da Hareket Durumu Kapatma Nasıl Yapılır?

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