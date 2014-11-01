Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.138 yazıda 7.698 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Instagram’da E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:03 - Tarih: 19 Temmuz 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Instagramda E Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve kısa videoların paylaşım mekânı Instagram, milyonlarca üyeye sahip. Dolayısı ile siz de bir Instagram kullanıcısı iseniz, zaman zaman e-posta adresinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun sebebi ise, yeni bir e-posta adresi almanız olabilir. Instagram’da e-posta adresi değiştirmek çok basit bir işlem olup, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: “Instagram Durduruldu” Hatası ve Çözümü!

Instagram E-Posta Adresi Değiştirmek

1) Profilinize giriş yapın.

Instagramda E Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Instagramda E Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) E-posta kutucuğuna e-posta adresinizi girin.

Instagramda E Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Gönder butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri