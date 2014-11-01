Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve kısa videoların paylaşım mekânı Instagram, milyonlarca üyeye sahip. Dolayısı ile siz de bir Instagram kullanıcısı iseniz, zaman zaman e-posta adresinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun sebebi ise, yeni bir e-posta adresi almanız olabilir. Instagram’da e-posta adresi değiştirmek çok basit bir işlem olup, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Bilmeyen kullanıcılar için de faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

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Instagram E-Posta Adresi Değiştirmek

1) Profilinize giriş yapın.

2) Profili Düzenle butonuna tıklayın.

3) E-posta kutucuğuna e-posta adresinizi girin.

4) Gönder butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.