Popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram‘da kullanıcılar fotoğraflar ve videolar arasında gezerken bazen sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bunlardan biri de can sıkıcı olan akış yenilenemedi hatası. Bu sorun nedeniyle bazen keşfet ekranında yeni bir şeylere bakacakken akış yenilenemiyor ve sinir bozabiliyor. Instagram akış yenilenemedi sorunu da belli sebeplerden olabiliyor. Üstelik bu sorun daha çok ülkemizde gerçekleşebiliyor.

Instagram Akış Yenilenemedi Hatası ve Çözümü

Can sıkıcı olabilen bu sorunun en büyük sebebi internet sinyallerinde meydana gelen kesilmeler ve dalgalanmalardır.

Akış yenilenemedi hatası ile karşılaşıyorsanız öncelikle internet bağlantınızın hızının düşmediğinden ve modeminizde sorun olmadığından emin olun. Servis sağlayıcınızdan aldığınız internet hızını online sitelerde test edin. Çok düşükse arayıp sorununuzu iletin.

ile karşılaşıyorsanız öncelikle internet bağlantınızın hızının düşmediğinden ve modeminizde sorun olmadığından emin olun. Servis sağlayıcınızdan aldığınız internet hızını online sitelerde test edin. Çok düşükse arayıp sorununuzu iletin. Mobil veri kullanıyorsanız da kotanızın bitmediği konusunda emin olun.

Ayrıca internet bağlantınızın hızı da yeterli olmalıdır. Mobil bir cihaz için en az 1 Mbps internet bağlantı hızı olmalıdır.

Instagram’da akış yenilemedi hatası çözümü için öncelikli sebebin internet bağlantısı olduğunu görmüş olduk. Bu sorunların üstesinden geldiğiniz zaman uygulamada böyle bir problem ile karşılaşmayacağınızdan emin olabilirsiniz.