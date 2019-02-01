En popüler sosyal medya platformu Instagram için çeşitli aramalar yapılmaktadır. Onlardan biri de “instagrama bilgisayardan fotoğraf atma“. Instagram uygulaması daha çok mobilden kullanılmakla birlikte bilgisayar kullanıcıları, instagrama bilgisayardan paylaşım nasıl yapılır? merak etmektedir. Biz de sizler için bu yazımızda instagrama bilgisayardan fotoğraf yükleme programsız şekilde ve oldukça kolay nasıl oluyor onu göstereceğiz.

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Instagram’a Bilgisayardan Fotoğraf Yükleme Programsız Nasıl Yapılır?

Öncelikle bilgisayarınızdan instagram hesabınıza giriş yapın.

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Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın boş bir yerinde mouse ile sağ tıklayıp, “İncele (diğer tarayıcılarda Öğeyi Denetle yazabilir)” kısmına tıklıyoruz. Kısayol olarak klavyenizde “F12” tuşuna basabilirsiniz. Biz Chrome tarayıcı kullandığımız için onun üstünden göstereceğiz. Ancak tüm tarayıcılarda olan bir özelliktir.

Ardından sayfa öğeyi denetleme konsolu açılacaktır. Bizde sayfanın sağında açıldı. Bazı durumlarda sayfanın altında açılabilir. Daha net bir şekilde ekranı görebilmek için sağ köşeye dikey almak için konsolun en sağında yer alan “üç nokta üst üste” simgesine tıklayın ve sağa dikey pozisyonunu seçin.

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Şu an konsol sağ tarafa geldi. Şimdi de “Toggle Device Toolbar” yani diğer cihazlar için geçiş sekmesine tıklayın.

Mobil görünüme geçmiş bulunuyorsunuz. Standart olarak “Responsive” tasarım olarak gelecektir. İsterseniz oraya tıklayarak kendi telefonunuzu seçebilirsiniz. Listede yoksa en altında bulunan “Edit…” seçeneğine tıklayıp, açılan menüde bulabilirsiniz. Ancak responsive şeklinde kullanımda da sorun olmayacaktır.

Instagrama bilgisayardan fotoğraf atma için şimdi tek yapmamız gereken sadece sayfayı yenilemektir. F5 tuşuna basarak sayfayı yenilediğinizde mobil görünüme geçecek ve fotoğraf paylaşma seçeneği görünecektir.

Ardında alt kısımdaki sekmelerden “+ (artı)” olana tıklayın ve paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

Fotoğrafınızı konumlandırın ve sağ üstteki ileri butonuna tıklayın.

Açılan sayfada fotoğraf açıklamanızı, hashtag’lerinizi, konum ve kişi etiketlemelerinizi yapabilirsiniz.

Ardından tek yapmanız gereken sağ üstteki “Paylaş” butonuna tıklamak. Fotoğrafınız paylaşılacaktır.

Sağdaki konsolu sağ üstte bulunan “X” işaretine tıklayarak kapatın ve tekrar “F5″ ile sayfayı yenileyin. PC görünümüne geçmiş olacaksınız.

İşte instagrama bilgisayardan fotoğraf atma bu kadar kolay. Programsız olarak bilgisayardan instagrama fotoğraf atma bu şekilde yapabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.