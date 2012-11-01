Instagram üzerinden gelen istenmeyen yorumlara yapılan şikayetler ile birlikte yetkililer, yorumlar seçeneğini sisteme dahil ederek bunların önüne geçmeye imkan tanıdı. Siz de instagram yorumları nasıl kapatılır? diye araştırma yapıyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca yorum kapatmanın yanı sıra instagram yorumları engelleme ile de istenmeyen yorumları gizleyebilirsiniz. Bilindiği gibi takipçi sayısı düşük olan hesaplarda elle istenmeyen yorumlar kaldırılsa da, yüksek takipçili hesaplarda bu oldukça zordur. Bunun için aşağıdaki bast adımları uygulayarak, istenmeyen instagram yorumlarını filtreleyerek gizleyebilirsiniz.

Instagram Yorumları Kapatma ve Engelleme

Öncelikle mobil uygulama ya da web sayfası üzerinden hesabınıza giriş yapınız.

Ardından aşağıdaki görselde görüldüğü gibi profilinizde yer alan ‘Profili Düzenle‘ butonuna tıklayınız.

Açılan sayfada aşağıda görüldüğü gibi sol sekmelerdeki ‘Yorumlar‘a tıklayın. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak için ise uygulamada profile geldikten sonra sağ üstte yer alan üst üste üç nokta simgesine tıklayın ve “Ayarlar >> Yorumlar” sekmesini seçin.

Yorumlar sayfasındayken üstteki görseldeki gibi isterseniz “ Uygunsuz Yorumları Gizle ” seçeneğini işaretleyerek, sık sık rahatsız edici, kırıcı olarak bildirilen sözcükleri veya ifadeleri içeren yorumları gizleyebilirsiniz.

” seçeneğini işaretleyerek, sık sık rahatsız edici, kırıcı olarak bildirilen sözcükleri veya ifadeleri içeren yorumları gizleyebilirsiniz. Özel Anahtar Sözcükler kısmındaki alana ise yorumlarda görünmesini istemediğiniz kelimeleri aralarına virgül koyarak yazabilirsiniz. Bu şekilde instagram yorum engelleme özelliğinde dilediğiniz kadar kelimeyi ekleyebilirsiniz.

Tüm ayarları tamamladıktan sonra “Gönder” seçeneğine tıklayarak ayarları kaydedebilirsiniz. Instagram yorumları tamamen kapatma özelliği ise henüz beta aşamasında olduğundan şu an için test edilmektedir. İlerleyen zamanlarda bu da sisteme dahil edilecektir.