Instagram ve Diğerlerine Yine Ulaşılamıyor (Instagram Çöktü mü?)

Bildiğiniz gibi 17 Nisan tarihinde Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarında uzun süreli bir kullanılamama, servis dışı kalma durumu meydana gelmişti. Bu sorun sadece ülkemizde değil dünyanın birçok farklı bölgesinde de yaşanmış ve ülkemizde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamalar ile bu çökme durumunun sadece ülkemize özgü bir problem olmadığı açıklanmıştı.

Instagram Diğerlerine Yine Ulaşılamıyor (Instagram Çöktü mü?)

Bu gibi büyük uygulamalarda, böylesine uzun ve büyük sorunlar elbette ki güvenlik açıklarını ve yetersizlikleri aklımıza getirmişti ancak Facebook, Whatsapp ve Instagram tarafından yapılan açıklamalarda bakım ve benzeri zararsız bir durum olduğunu belirterek korkulacak bir durum olmadığını vurgulamışlardı, ancak bugün 2 Mayıs 2019'da yine büyük çaplı bir çökme daha yaşandı.

Bir önceki seferde olan durumdan farklı olarak bu sefer bazı kullanıcılar hesaplarına giriş bile yapamadı. Paylaşımların durdurulduğu ve mesajlaşma servisinin çoğu cihazda kullanılamaz hale geldiği bu son çöküş, kullanıcıları korkuttu.

Teknoloji sitelerinden bazıları bu çökmelerin iki aşamalı bir siber saldırı olduğundan şüphelenirken, Instagram, Facebook ve Whatsapp'a yine sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok yerinden farklı bölgelerden ulaşılamadı. Yetkililerden henüz bir açıklama yapılmasa da bu sefer kimse bakım yaptık tarzında açıklamalara kanacak gibi gözükmüyor.