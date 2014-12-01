Instagram kullanıcılarının canını sıkan durumlardan biri de kendine ait özgün bir çalışmanın izin alınmadan başka hesaplarda paylaşılmasıdır. Bunun gibi telif hakkı ihlali olduğunda isterseniz şikayette bulunabilirsiniz. Instagram içeriği ile ilgili telif hakkı ihlali bildirimi kanıtlanırsa kısa sürede paylaşımı yapan kişilere içeriğin kaldırılması ile ilgili bildirim gider. Daha sonra ise karşı taraf istenenleri yapmazsa içerik, otomatik olarak kaldırılır. Instagram telif hakkı ihlali, çoğu ülkenin yasalarına göre eser sahibinin kitap, müzik, film ve resim gibi özgün eserlerini koruyan yasal haktır. Instagram telif hakkı şikayeti yapmak için aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Instagram Telif Hakkı Şikayeti Nasıl Yapılır?

Öncelikle Telif hakkı şikayet formu için buraya tıklayın.

Açılan ekranda telif hakkı bildirimi için aşağıdaki görseldeki kısımlara tıklayabilirsiniz.

En son adıma tıklandıktan sonra aşağıya doğru inerek “Adınız ve soyadınız, Kuruluşunuz veya müvekkiliniz (varsa), açık adresiniz, telefon numaranız, hak sahibi nerede faaliyet gösteriyor?” gibi bilgiler talep edilecektir. Bu bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde girerek formu tamamlayınız.

En altta nerede faaliyet gösteriyor kısmına tıkladıktan sonra tekrar doldurulması gereken kısımlar açılacaktır. Burada da hak sahibinin kim olduğu, adı soyadı, bağlantı linkleri ve diğer ayrıntılı anlatım kısımlarını ne kadar detaylı, anlaşılır ve doğru şekilde girerseniz, telif hakkı bildiriminin değerlendirme süresi o kadar kısalacaktır.

Telif hakkı ihlali bildirimi yaptıktan sonra olumlu olarak sonuçlanmasıyla birlikte şikayet edilen kullanıcıya “hak sahibinin adı, e-posta adresi, telif ihlali açıklaması” gibi bilgiler gönderilir. Böylelikle içeriğin kullanılması için sizinle iletişime geçilebilir.