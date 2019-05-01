Instagram'da takip ettiğiniz hesapları liste olarak görebilmeniz mümkündür. Aslında bunu profilinize giriş yaptıktan sonra, "takip" bağlantısına tıklayarak da öğrenebilirsiniz. Ancak diğer bir yol ise, hesap verileri ile incelemek olacaktır.

AYRICA: Instagram Önceki Profil Bilgileri Nasıl Görüntülenir?

Yani Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra, Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına da tıklayın. Ardından Bağlantılar başlığı altında yer alan, Takip ettiğin hesaplar bölümüne giriş yaparak, takip ettiğiniz tüm Instagram kullanıcılarını görüntüleyebilirsiniz.

Instagram Takip Ettiğim Hesapları Nasıl Görebilirim?