Instagram’da takip etme sorunu, uygulamayı kullanan bazı kullanıcılar tarafından karşılanan problemlerden biri. Instagram takip edememe sorunu, uygulamada yer alan takip sınırlamaları dolayısıyla bazı durumlarda kendi hesabımız, bazen de takip edilecek hesapla ilgili ortaya çıkabiliyor. Bunlar gerçekleştiği takdirde bu tarz takip etme sorunları baş gösterebiliyor. İsterseniz instagram uygulamasında yer alan bazı takip sınırlandırmalarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Instagram’da Takip Etme Sorunu – Sınırlandırmalar

Instagram hesaplarının 7.500 kişiye kadar takip etme sınırı bulunmaktadır. Buna erişen kişiler yeni takip etmeler yapamazlar.

Takip etmek istenilen kullanıcı tarafından engellenildiği takdirde aynı şekilde intagram’da takip etme engeli gerçekleşmiş olur. Ayrıca kullanıcılar tarafından hesabınız şikayet edilirse, bu tarz takip etme sınırlandırmalarına maruz kalabilirsiniz.

gerçekleşmiş olur. Ayrıca kullanıcılar tarafından hesabınız şikayet edilirse, bu tarz takip etme sınırlandırmalarına maruz kalabilirsiniz. 30 dakika içinde 50 kişiyi takip etme sınırı vardır. Aynı şekilde sürekli üst üste yapılan takip spamlarını engellemek için böyle bir engel bulunmaktadır. Sürekli çok fazla takip yapmanız hesabın takip engeli almasına ilerisinde de hesabınızın kapatılmasına kadar gidebilir.

Bunların yanı sıra teknik hatalar ile karşılaşabilir ve takip etme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu tarz durumlarda biraz zaman geçtikten sonra takip denemesini yapabilirsiniz.

Instagram’da takip etme engeli ya da takip sorunları ile bu şekilde sınırlandırmalar neticesinde karşılaşabilmekteyiz. Sınırlandırma adımları hakkında bilgi edinerek, bu durumlara karşı adım atabilirsiniz.