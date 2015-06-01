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Instagram Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:45 - Tarih: 22 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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Instagram Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz Instagram içeriklerimizde telefon numarası ekleme ve kaldırma konusunu işlemiş idik. Şimdi ise Instagram hesabımızın şifresini değiştirmeyi öğreniyor olacağız. Daha zor ve güçlü bir şifre, hesabınızın güvende kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden hesap şifrenizin elden geldiğince karmaşık olması için efor sarf etmelisiniz. Peki, Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Instagram hesabınızın şifresini hemen bugün güncelleyebilirsiniz.

AYRICA: Instagram’da E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Instagram Hesap Şifresini Değiştirmek

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

Instagram Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Profili Düzenle butonuna tıklayın.

Instagram Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Şifreyi Değiştir sekmesine tıklayın.

Instagram Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) İlgili sayfa doğrultusunda şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Instagram Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

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