Geçtiğimiz Instagram içeriklerimizde telefon numarası ekleme ve kaldırma konusunu işlemiş idik. Şimdi ise Instagram hesabımızın şifresini değiştirmeyi öğreniyor olacağız. Daha zor ve güçlü bir şifre, hesabınızın güvende kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden hesap şifrenizin elden geldiğince karmaşık olması için efor sarf etmelisiniz. Peki, Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Instagram hesabınızın şifresini hemen bugün güncelleyebilirsiniz.

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Instagram Hesap Şifresini Değiştirmek

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Profili Düzenle butonuna tıklayın.

3) Şifreyi Değiştir sekmesine tıklayın.

4) İlgili sayfa doğrultusunda şifrenizi değiştirebilirsiniz.