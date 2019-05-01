Instagram hesap güvenliğini sağlamak adına zaman zaman kontrol etmeniz gereken şeyler olabilir. Örneğin, şifre değişiklikleri geçmişi ile ilgili kontrolde bulunmanız gerektiği de, bu yönde örnek verilebilir. Yani bilginiz dahilinde olmayan bir şifre güncellemesi var ise, bunu öğrenmeniz açısından faydalı olabilir bu özellik.

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Instagram Şifre Değişiklikleri Nasıl Görüntülenir?

Gizlilik ve Güvenlik menüsünde yer alan, Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıklayın. Ardından Hesap Bilgileri başlığı altındaki Şifre değişiklikleri'ndeki bağlantıyı izleyerek, yapılan şifre değişikliklerinin tümünü görüntüleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise aşağıda yer alıyor.