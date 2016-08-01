Instagram profil gizleme işlemi, mevcut güvenliğinizi ve gizliliğinizi artırmak için etkili bir yoldur. Fotoğraflarınızı, gönderilerinizi v.b. yalnızca takipçilerinizin görmesini arzu edebilirsiniz. Bunun için profil gizleme işlemini gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Instagram’da profilinizi gizlediğiniz taktirde, yalnızca izin verdiğiniz kişiler kişisel paylaşımlarınızı görebilecektir. Bunun için aşağıdaki adımlar doğrultusunda profil gizleme işlemini oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Twitter Profil Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram Profilini Gizlemek

1) Ayarlar menüsüne tıklayın.

2) Gizli Hesap seçeneğini aktive edin.