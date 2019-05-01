Instagram, hesap bilgisine dair birçok eski veriyi de kayıt altına almaktadır. Yani önceki ad, önceki kullanıcı adı v.b. gibi birçok veriye ulaşabilmek mümkündür. Eğer ki siz de önceki profil bilgilerinizi incelemek istiyorsanız, cevap basit. Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın. Ardından ise Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıklayın. Karşınıza çıkan Profil Bilgileri başlığı altındaki bağlantılar ile ilgili bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: Instagram Hesap Hareketleri Nasıl Görüntülenir?

Instagram Önceki Profil Bilgileri Nasıl Görüntülenir?