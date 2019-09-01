Instagram ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Geçmişte bu yönde birçok içerik kaleme almıştık. Takip edenler bu konu hk. fikir sahibidir diye düşünüyoruz. Şimdi ise Instagram'da kullanıcı şikayet etme nasıl yapılır, bu konuyu öğreniyor olacağız. Eğer ki Instagram'da sakıncalı paylaşımlar yapan veya insanları rahatsız ettiğine inandığınız, bildiğiniz bir kullanıcı var ise, bu kullanıcıyı Instagram'a şikayet etmek isteyebilirsiniz.

Instagram Kullanıcı Şikayet Etme Nasıl Yapılır?

Bunun için ise ilgili kullanıcının profiline girin ve ardından üç nokta şeklindeki butona tıklayın. Açılan seçenekler arasından "Kullanıcıyı Şikayet Et" adlı sekmeye tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde kullanıcıyı şikayet edebilmektesiniz.