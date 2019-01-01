Instagram ile ilgili içerik kaleme almaya ara vermeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriğimizde ise Instagram hareket durumu kapatma nasıl yapılır, bunu öğrenmiştik. Şimdi ise Instagram hesap verileri görüntülemek nasıl yapılmaktadır, bu konu ile ilgili yönergeleri öğreniyor olacağız. Önceki telefon numaraları, Şifre değişiklikleri ve Mevcut takip istekleri v.b. gibi birçok konu hakkındaki hesap verilerinizi görüntüleyebilmeniz mümkündür.

AYRICA: Instagram’da Uygulama Kaldırma Nasıl Yapılır?

Instagram Hesap Verileri Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın.

Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıklayın.