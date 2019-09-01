Instagram Hesap Şifresi Değiştirmek (2019)

Instagram şifre değiştirmek, zaman zaman gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Çünkü Instagram hesap güvenliği sağlamak adına şifre güncellemelerinde bulunmak, doğru bir tercih olacaktır. Instagram hesap şifresi yenilemek için birkaç adım izlemeniz yeterli olacaktır. "Instagram şifremi değiştirmek istiyorum," diyorsanız, doğru bir içeriğe geldiniz demektir. Çünkü bu içeriğimizde sizlerle Instagram'da şifre güncellemek ile ilgili adımları, tüm detayları ile aktarıyor olacağız.

Adım Adım Instagram Şifre Değiştirme İşlemi

1) Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapın.

2) Ardından Profili Düzenle butonuna tıklayın.

3) Sol menüdeki Şifreyi Değiştir sekmesine tıklayın.

4) İlk olarak eski şifrenizi girin.

5) Ardından yeni şifrenizi girebilirsiniz.

6) Şifreyi Değiştir butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayın.

Instagram şifre değiştirme işlemi işte bu kadar kolay. Bu işlemi sürekli yapmanıza gerek yoktur. Ancak hesap güvenliğini sağlamak için ilgili şifreyi oldukça karışık karakterler, rakamlar v.b. içerecek şekilde belirlemenizi tavsiye edebiliriz. Bu şekilde hackerlar tarafından hesabınızın ele geçirilme olasılığı bir o kadar azalacaktır. Bu konuda herhangi bir sorunuz mevcut ise yorum gönderebileceğinizi de hatırlatalım.