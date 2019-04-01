Instagram ile ilgili içeriklere devam ediyoruz. Zaman zaman acaba, "instagram gönderdiğim takip istekleri nerede," şeklinde soru işareti aklınızı kurcalıyor olabilir. Yani instagram gönderilen eski takip istekleri v.b. bunların tümünü tek bir yerden inceleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Hem de bilgisayarınızdan! İşte bugün, bu konuya göz atacağız. Dilerseniz hemen anlatıma geçelim.

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Instagram Gönderilen Takip İstekleri Nerededir?

1) Öncelikle Profili Düzenle butonuna tıklayın.

2) Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın.

3) Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıklayın.

4) Mevcut takip istekleri (Tümünü Gör) bağlantısına tıklayın.

5) Eğer takip isteğinde bulundu iseniz, ilgili kişiler listelenecektir.

Sonuç olarak, instagram'da gönderilen takip istekleri gördüğünüz üzere tek bir bölümden görülebiliyor. Ancak unutmayın ki, bu takip isteklerini toplu iptal etmek mümkün değil, en azından şu an için. Bunun için ise, takip isteği gönderdiğiniz profillere tek tek girerek, ilgili kişileri takipten çıkarmanız gerekmektedir. İşlemlerinize bu şekilde devam edebilirsiniz.