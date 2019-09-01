Instagram, günümüzde oldukça popüler durumda. Ancak Instagram hesap güvenliği sağlamak da bir o kadar önemli. Çünkü saldırganlar, hesabınızı ele geçirebilir ve istenmeyen şeyler meydana gelebilir. Bu yüzden, Instagram Giriş Hareketleri adlı bir özelliğe sahip. Böylelikle, hesabınıza yapılan girişlerin, hangi lokasyondan yapıldığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Instagram'da giriş hareketlerinizi inceleyebilir, analiz edebilirsiniz.

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Instagram Giriş Hareketleri Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Öncelikle Profili Düzenle butonuna tıklayın.

2) Giriş Hareketleri sekmesine tıklayın.

3) Açılan sayfa ile giriş hareketlerinizi kontrol edebilirsiniz.