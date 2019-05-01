Instagram Engellediğim Hesapları Nerede Görebilirim?

Bir önceki Instagram ile ilgili içeriğimizde, hesap açılış tarihini öğrenmek üzerine sizlerle bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise "instagram engellediğim hesaplar nerede," şeklindeki sorulara yanıt veriyor olacağız. Bir kullanıcı sizi rahatsız ediyor ise, bu kullanıcıyı tamamen engelleyebilmeniz mümkündür.

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Peki, bu zamana kadar engellediğiniz hesapları görmek ister misiniz? Bunun için Profili Düzenle butonuna tıklayın. Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklayın. Hesap Verilerini Görüntüle bağlantısına tıklayın. Engellediğin hesaplar bölümündeki Tümünü Gör bağlantısına tıklayın. Karşınıza bu zamana kadar engellediğiniz kullanıcı hesapları ile ilgili liste çıkacaktır.