Sosyal medya sitelerinin canlı yayınlarında birçok acı olayla karşılaşabiliyoruz. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan Facebook’un canlı yayınında intihar olayları ya da aynı şekilde instagram canlı yayın kazaları gündeme düşüyor. Bu sefer de Ukrayna’da yaşayan 16 yaşındaki Sofia Magerko ve 24 yaşındaki Dasha Medvedeva, yüksek alkol alımıyla birlikte araç kullanırken Instagram hesaplarından canlı yayın yaptılar. Birkaç dakika sonrasında da arabanın direksiyon hakimiyeti kaybediliyor ve büyük kaza gerçekleşiyor.

Kaza sonrası Sofia olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan arkadaşı Dasha ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitiriyor. Umarız daha yaşayacakları güzellikler varken yaptıkları hata sonucunda yaşamını yitiren gençlerin bu olayı herkese ders olur ve bu şekilde acı olayların yaşanması engellenir.